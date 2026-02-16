Мустафа Ашуров назначен главным дирижером Государственного ансамбля песни и танца

Мустафа Ашуров назначен директором-главным дирижером Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Как сообщили в Министерстве культуры, соответствующий приказ подписал министр Адиль Керимли.

Ранее Мустафа Ашуров работал в должности художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Международном центре мугама.