Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

Начальник Главного управления здравоохранения города Баку Эльчин Амиров перенёс инфаркт.

Как сообщает Bakupost.az, инцидент произошёл три дня назад.

Отметим, что после освобождения Вугара Гурбанова с должности исполнительного директора TƏBİB предполагалось, что на его место будет назначен именно Эльчин Амиров.

Сейчас же возникшие проблемы со здоровьем несколько снижают эту вероятность.

Кроме того, осведомлённые источники сообщают, что его близость к предыдущему руководству и другие обстоятельства дают основания считать распространяемую информацию слухами.