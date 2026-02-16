Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн

Одна из самых редких карт Pokémon была продана на аукционе за $16,5 млн, сообщает газета The Japan Times.

Речь идёт о карточке Pikachu Illustrator, выпущенной в 1998 году и вручавшейся победителям конкурса японского манга-журнала CoroCoro.

Всего был выпущен лишь 41 экземпляр Pikachu Illustrator: 39 карт получили победители конкурса, а ещё две появились в продаже в начале 2020-х годов. Для сравнения, только в 2025 году было напечатано более 75 млрд карточек Pokémon, что делает данную карту одной из самых редких в истории франшизы.

Проданная карта получила максимальную оценку «GEM MT 10» от компании Professional Sports Authenticator (PSA), и по данным экспертов, это единственный экземпляр Pikachu Illustrator с таким рейтингом.

Аукцион начался 6 января с стартовой цены $500 000. К моменту завершения торгов сумма достигла $13,3 млн, а с учётом 24%-ной комиссии для покупателя итоговая стоимость превысила $16,5 млн.

Ранее карта принадлежала американскому блогеру Логану Полу, который купил её в 2021 году за $4 млн наличными — эта сделка на тот момент также стала рекордной.

Во время прямой трансляции финала аукциона Пол передал карту новому владельцу — венчурному инвестору Эй Джей Скарамуччи, сыну бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.