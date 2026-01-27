 В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

First News Media14:02 - Сегодня
В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

27 января в Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников», совместно организованное Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ), посольством Государства Израиль в Азербайджанской Республике и Домом толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего память жертв Холокоста была почтена минутой молчания.

Выступившая со вступительной речью советник БМЦМ, профессор Айтен Гахраман отметила, что целью проведения мероприятия является напоминание исторической сути трагедии Холокоста, обсуждение современных взглядов на это преступление против человечности, привлечение внимания к таким опасным тенденциям, как геноцид, исламофобия, антисемитизм, риторика ненависти и ксенофобия, а также подчеркивание важности сохранения ценностей толерантности, мультикультурализма и сосуществования.

В ходе мероприятия, продолжившегося под модераторством заведующего аналитическим отделом БМЦМ Рашада Ильясова, посол Государства Израиль в нашей стране Ронен Краус отметил, что Холокост, являясь одной из самых ужасающих трагедий ХХ века, одновременно является тяжелым уроком для всего человечества. По его словам, систематическое уничтожение шести миллионов евреев было нацелено не только против одного народа, но и против общечеловеческих ценностей. Память о Холокосте – это не только дань прошлому, но и ответственность перед будущим, подчеркнул дипломат.

Временно исполняющий обязанности резидента-координатора ООН Игорь Гарафулич подчеркнул, что Организация Объединенных Наций на глобальном уровне последовательно борется с антисемитизмом, исламофобией, расизмом и ксенофобией. Особое значение в этом контексте имеют просвещение, сохранение исторической памяти и воспитание молодого поколения в духе терпимости, поскольку забвение этой трагедии может создать условия для возрождения идеологий ненависти.

Депутаты Милли Меджлиса Фазиль Мустафа и Анатолий Рафаилов в свою очередь отметили, что предотвращение преступлений и дискриминации на почве ненависти в современный период не должно ограничиваться лишь призывами к нравственности, а должно сопровождаться последовательной и целенаправленной государственной политикой. Было доведено до внимания, что сохранение этнического и религиозного многообразия в Азербайджанской Республике является неотъемлемой частью государственной политики, а реализуемые в этом направлении меры служат укреплению общественной стабильности и взаимодоверия в обществе.

Другие выступившие – председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, ординарий Апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский – подчеркнули, что Холокост наглядно демонстрирует, к каким катастрофическим последствиям приводит религиозная, этническая и расовая ненависть. Все религии пропагандируют святость человеческой жизни, ценности милосердия, справедливости и взаимоуважения, и эти принципы категорически не согласуются с насилием, дискриминацией и идеологиями ненависти. В этом контексте было отмечено, что религиозные лидеры играют особую роль в поощрении в обществе диалога, взаимопонимания и мира.

Спикеры высоко оценили азербайджанскую модель мультикультурного и толерантного общества, отметив, что представители различных религий и национальностей на протяжении столетий проживают в нашей стране в условиях мира и взаимодоверия.

Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day) отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.

В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

