Азербайджан отправил в Украину очередную партию энергооборудования - ФОТО
В Украину отправлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования.
Как сообщает Trend, очередной груз с электрооборудованием, предназначенный для Украины, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.
Отправка помощи была обеспечена министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева.
Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с энергообеспечением.
