Азербайджан отправил в Украину очередную партию энергооборудования - ФОТО

В Украину отправлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования.

Как сообщает Trend, очередной груз с электрооборудованием, предназначенный для Украины, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

Отправка помощи была обеспечена министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с энергообеспечением.