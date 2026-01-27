Мать раненого в теракте в посольстве Азербайджана в Иране: «Сын перенес две операции»

Сегодня исполняется три года со дня террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране.

О последствиях атаки и состоянии пострадавшего охранника Васифа Тагиева рассказала Qafqazinfo.az его мать Тарана Тагиева.

По ее словам, ее сын получил тяжелое огнестрельное ранение в область лица и после нападения был дважды прооперирован.

«После теракта Васиф перенес две операции. Из-за пулевого ранения в области лица у него до сих пор сохраняется потеря чувствительности», — отметила Тарана Тагиева.

Она подчеркнула, что, несмотря на тяжелые последствия ранения, ее сын не оставил службу.

«В настоящее время он по собственному желанию продолжает работу в посольстве Азербайджана в Украине», — сообщила мать пострадавшего.

27 января 2023 года гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом, напал на посольство Азербайджана в Тегеране. В результате погиб сотрудник посольства Орхан Аскеров, еще двое - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили ранения.

Ясин Гусейнзаде вскоре был задержан. Смертный приговор, вынесенный 28 января 2024 года Ясину Гусейнзаде, был приведен в исполнение 21 мая 2025 года. За казнью наблюдали двое сотрудников нашего посольства и адвокат, назначенный Азербайджаном в ходе судебного процесса.

«Самое суровое наказание в отношении лица, совершившего этот теракт, было одним из главных ожиданий Азербайджана от иранской стороны. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях всегда важно, чтобы страна пребывания принимала соответствующие меры для обеспечения безопасности наших дипломатических миссий и предотвращения подобных актов», - заявил в связи с этим МИД Азербайджана.