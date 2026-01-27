У Центра обеспечения здравоохранения сменился руководитель

В подведомственном Министерству здравоохранения Центре обеспечения здравоохранения сменился руководитель.

Приказом главы Минздрава Теймура Мусаева Азер Насиров освобожден от должности директора Центра, другим приказом министра на эту должность назначен Этибар Мурадов.

Азер Насиров же назначен заместителем директора этого же Центра.

Отметим, что соответствующим указом президента Ильхама Алиева от 9 марта 2023 года при Министерстве здравоохранения было создано юридическое лицо публичного права «Центр обеспечения здравоохранения». С той даты должность директора данного учреждения занимал Азер Насиров.