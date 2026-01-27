Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

Группа военнослужащих Азербайджанской армии отбыла в Объединённые Арабские Эмираты для участия в совместных оперативно-тактических учениях «Щит мира - 2026», сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Основными целями учений являются совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере проведения антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также осуществление обмена опытом.

Совместные оперативно-тактические учения «Щит мира - 2026» пройдут 2-3 февраля.