Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

First News Media13:03 - Сегодня
Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

Группа военнослужащих Азербайджанской армии отбыла в Объединённые Арабские Эмираты для участия в совместных оперативно-тактических учениях «Щит мира - 2026», сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Основными целями учений являются совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере проведения антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также осуществление обмена опытом.

Совместные оперативно-тактические учения «Щит мира - 2026» пройдут 2-3 февраля.

Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 14:28

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

Сегодня, 14:02

Стармер спародировал Макрона в солнцезащитных очках - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:45

СМИ: на востоке Индии при пожаре на складе погибли не менее восьми человек

Сегодня, 13:40

EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Сегодня, 13:37

Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:32

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Сегодня, 13:25

Американское вооружение прибыло на ближневосточные базы

Сегодня, 13:20

Арпачайское водохранилище покрылось льдом - ФОТО

Сегодня, 13:17

В Барде обнаружен схрон с оружием, спрятанный преступником

Сегодня, 13:13

Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 13:03

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Сегодня, 12:57

Украина получит 85 млн евро на закупку дополнительных объемов газа

Сегодня, 12:47

Резолюция, устаревшая в день публикации

Сегодня, 12:45

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 12:40

Глава МИД Азербайджана отбыл в Китай

Сегодня, 12:35

Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинатных мешков - ФОТО

Сегодня, 12:30

Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Сегодня, 12:22
