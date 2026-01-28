Рахман Гумматов: «Водители такси не должны высаживать пассажиров строго по адресу»

В Баку водители такси не должны пытаться высаживать пассажиров строго перед входом в здание или по точному адресу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов в ходе круглого стола, посвященного реализации «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».

По его словам, от таксистов в столице требуется осуществлять посадку и высадку пассажиров только в установленных местах и на остановках в соответствии с правилами дорожного движения:

«В городе уже определены специальные точки для посадки и высадки пассажиров, и этот процесс поэтапно расширяется. Места остановок спланированы заранее. В районах, где есть необходимость, создаются дополнительные пункты».

Замминистра подчеркнул, что в ряде случаев целесообразнее пройти небольшое расстояние пешком:

«Главный вопрос - соблюдение правил. Останавливаться нужно там, где это разрешено. Это обеспечивает как безопасность, так и плавность транспортного потока в городе».