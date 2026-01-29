«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Распространяемые в мессенджере WhatsApp фейковые сообщения о «помощи на Рамазан» представляют опасность для граждан.

Как передает 1news.az, одно из таких сообщений поступило на горячую линию сайта BAKU.WS.

В указанной рассылке утверждается, что каждой семье якобы будут предоставлены продукты питания и денежная помощь, а от граждан требуется перейти по ссылке и заполнить «форму обращения».

Напомним, что Министерство внутренних дел неоднократно обращалось к населению в связи с подобными сообщениями. Гражданам рекомендуется не доверять фейковым рассылкам и ложным публикациям.