Видео гонок в соцсетях привело к задержанию лихачей - ВИДЕО

На 14-м километре автодороги Баку–Шамаха задержаны водители, устроившие скоростные гонки.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Было отмечено, что ГУГДП начало расследование в связи с кадрами грубого нарушения правил дорожного движения, распространившимися в социальных сетях.

Установлено, что 23 января 2026 года водитель Х. Гумбатов на автомобиле марки Chevrolet Cobalt (госномер 90-YD-792) и водитель Р. Гадимов на автомобиле той же марки (госномер 90-YH-208) устроили между собой скоростной заезд. При этом они создали реальную опасность для других участников дорожного движения.

По данному факту сотрудники Дорожно-патрульной службы задержали обоих водителей, в отношении них приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.