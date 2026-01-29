В Шамкире 32-летний стоматолог обручился с 13-летней девочкой

В Шамкире привлечен к ответственности стоматолог М.Джебраилов (имя и фамилия условные), 1994 года рождения, обручившийся с 13-летней девочкой.

Как передает 1news.az, по данным Teleqraf, церемония обручения состоялась в ресторане «Гала», расположенном в селе Ени Хаят Шамкирского района, при участии обеих семей.

В связи с поступившей информацией родитель несовершеннолетней и М.Джебраилов были приглашены в Шамкирский районный отдел полиции для проведения расследования. Материалы о привлечении 32-летнего стоматолога к административной ответственности, составленные в отделе полиции, были направлены в районный суд для рассмотрения.

В своих показаниях в суде М.Джебраилов заявил, что увидел 13-летнюю девочку, когда она пришла к нему на прием, и она ему понравилась. Позже он поговорил с Нушабой (имя условное) и сообщил ей, что пришлет сватов.

Нушаба же в своих показаниях отметила, что понимала: мать не захочет выдавать ее за Мушвига. Чтобы напугать родительницу, девочка порезала себе запястья и пригрозила покончить с собой, если ей не разрешат выйти за него замуж.

«Мать испугалась и была вынуждена дать сватам согласие», - сказала она.

Стоит отметить, что суд расценил признание М.Джебраиловым своей вины, а также отсутствие жалоб со стороны противоположной стороны как смягчающие обстоятельства. 32-летний стоматолог был оштрафован на 1000 манатов.