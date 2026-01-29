Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли Зангиланского района, им вручены ключи от домов.

Как сообщает Report, в церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица спецпредставительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Мамедбейли, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются 26 семей (142 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.