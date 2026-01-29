В Испании представлены гастротуристические возможности Азербайджана - ФОТО

С 26 по 28 января на Международном гастрономическом конгрессе Madrid Fusion 2026 в Испании были представлены возможности Азербайджана в области гастротуризма.

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, в целях популяризации потенциала гастротуризма нашей страны на национальном гастрономическом стенде посетителям были продемонстрированы образцы азербайджанской кулинарии, в том числе включенные в список слоуфуд «Ковчег вкуса», а также национальные кондитерские изделия и сухофрукты.

Кроме того, были организованы два мастер-класса с презентацией образцов национальной кухни, продемонстрированы рекламные видеоролики о возможностях гастротуризма Азербайджана, а также проведена дегустация блюд национальной кухни.

Национальный стенд Азербайджана посетил посол Азербайджана в Испании, постоянный представитель при Всемирной туристской организации ООН Рамиз Гасанoв, который ознакомился с представленной продукцией.

Кроме того, национальный гастрономический стенд посетил директор фонда elBulli, всемирно известный шеф-повар, обладатель трех звезд «Мишлен» Ферран Адриа.

В рамках конгресса состоялась встреча заместителя председателя Государственного агентства по туризму Азады Гусейновой с международным директором организации La Liste, являющейся международной гастрономической классификацией, Стефани Ким. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества с La Liste как с международной организацией по классификации ресторанов, а также продвижения гастрономических продуктов Азербайджана на международном уровне.

Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества с основателем Madrid Fusion, учредителем действующего в Испании цифрового гастрономического журнала Gastroactitud Хосе Карлосом Капелем, продвижении гастрономического и кулинарного наследия Азербайджана на Gastroactitud и других международных платформах.

На встречах с экспертами в области гастрономии, представителями Федерации шеф-поваров и кондитеров Испании (FACYRE) и Конфедерации гостиничного бизнеса Испании (HOSTELERÍA DE ESPAÑA) был обсужден ряд вопросов, в том числе сотрудничество с профильными организациями, продукция Азербайджана, уникальность абшеронского шафрана, предложения по созданию маршрутов сбора шафрана и другие темы.

Madrid Fusion, являясь одним из авторитетных международных мероприятий в сфере гастрономии, проводится ежегодно и выступает в качестве стратегической платформы для сотрудничества и продвижения, объединяющей пищевые бренды, туристические компании, государственные структуры, шеф-поваров, обладающих звездами «Мишлен», владельцев ресторанов, исследователей и представителей СМИ из различных стран мира.

Источник: АЗЕРТАДЖ