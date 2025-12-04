Словения также бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Общественный вещатель RTVSLO не будет участвовать в конкурсе после решения допустить к участию в нем Израиль в 2026 году.

Словенская телерадиокомпания RTVSLO подтвердила, что не примет участие в «Евровидении‑2026» в Вене - вещатель заявил, что участие в нынешних условиях противоречит ценностям мира, равенства и уважения, которые он исповедует, сообщает 1news.az со ссылкой на EurovisionWorld.

RTVSLO подчеркнула, что вопросы нейтралитета, независимости и аполитичности конкурса, поднятые рядом европейских вещателей, остаются нерешёнными - поэтому Словения не будет участвовать в «Евровидении‑2026» и не станет представлять страну на конкурсе в Вене.

Читайте по теме:

Испания пригрозила бойкотом «Евровидения-2026» из-за участия Израиля

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля