 EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий10:32 - Сегодня
EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ

Члены Европейского вещательного союза (EBU) выразили явную поддержку реформам, направленным на укрепление доверия и защиту нейтральности конкурса «Евровидение», что позволяет всем членам EBU участвовать в конкурсе.

Об этом говорится в официальном заявлении EBU, в котором подчеркивается, что члены союза, собравшиеся 4 декабря на Генеральной ассамблее в Женеве, поддержали ряд целевых изменений в правилах конкурса «Евровидение», призванных укрепить доверие, прозрачность и нейтральный характер мероприятия.

«Это голосование означает, что все члены EBU, желающие принять участие в «Евровидении-2026» и согласные соблюдать новые правила, имеют право участвовать в конкурсе» - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что участникам, представляющим членов EBU, было предложено проголосовать тайным голосованием о том, удовлетворены ли они новыми мерами и гарантиями, объявленными в прошлом месяце, без проведения отдельного голосования по вопросу участия в конкурсе следующего года. Подавляющее большинство членов согласилось с тем, что необходимости в дополнительном голосовании по участию нет, и что конкурс «Евровидение-2026» должен состояться в запланированном формате с учётом введения дополнительных мер защиты.

В заявлении EBU отмечается, что накануне голосования состоялось широкое обсуждение, в ходе которого члены организации высказали различные точки зрения на участие в конкурсе «Евровидение» - многие участники также воспользовались возможностью подчеркнуть важность защиты независимости общественных СМИ и свободы прессы в освещении событий, в том числе в зонах конфликтов, таких как Газа.

Президент EBU Дельфин Эрнотт Кунчи подчеркивает, что результат этого голосования демонстрирует общее стремление сохранять прозрачность и доверие к конкурсу «Евровидение», являющемуся крупнейшем в мире музыкальным шоу, проходящем в прямом эфире: «Я хотела бы поблагодарить всех членов за продуманные, уважительные и конструктивные выступления в ходе заседания и на протяжении всего масштабного процесса консультаций, проведённого в этом году. Эти обсуждения привели к значимым изменениям в правилах конкурса «Евровидение», благодаря чему он остаётся площадкой единства и культурного обмена».

После голосования вещательные компании должны подтвердить своё участие в конкурсе 2026 года - полный список участников юбилейного, 70-го по счёту, конкурса «Евровидение» будет объявлен до 25 декабря.

Отметим, что ряд стран – Испания, Словения, Ирландия и Нидерланды – официально отказались от участия в конкурсе «Евровидение 2026» в связи с тем, что было подтверждено участие Израиля. Напомним, что в последние месяцы участие Израиля в конкурсе «Евровидение-2026» вызвало острые споры внутри Европейского вещательного союза (EBU), так как несколько стран выразили недовольство тем, что страна остаётся участником конкурса на фоне политической обстановки на Ближнем Востоке.

