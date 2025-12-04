Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Голландский общественный вещатель AVROTROS объявил, что Нидерланды не примут участие в «Евровидении-2026».

В заявлении AVROTROS говорится, что «при текущей ситуации» участие невозможно, поскольку участие Израиля в конкурсе «не соответствует ценностям общественного вещания».

В частности, вещатель указал на «тяжёлые гуманитарные страдания в секторе Газа», а также на «тревогу за свободу прессы» и факты, которые, по их мнению, свидетельствуют о вмешательстве правительства Израиля в прошлогодний конкурс - то есть, по мнению AVROTROS, конкурс был использован как «политический инструмент».

Отмечается, что если Европейский вещательный союз (EBU) не допустит Израиль к участию, то AVROTROS готов вернуться к участию, в противном случае участие невозможно.

