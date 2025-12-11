Еще одна страна отказалась от участия в конкурсе «Евровидение 2026»

Национальный телеканал Исландии RUV объявил, что страна не будет участвовать в проведении международного песенного конкурса «Евровидение 2026» в Вене, который запланирован на май следующего года.

Это решение было принято после заседания руководства вещателя, сообщает 1news.az со ссылкой на Der Standart.

Отметим, что Исландия стала пятой страной, отказавшейся от участия после Испании, Нидерландов, Словении и Ирландии, после того как Европейский союз вещателей (EBU) открыл путь для участия Израиля в конкурсе, несмотря на протесты некоторых членов и общественное недовольство.

Подчеркнем, что полный список участников «Евровидения 2026» должен быть опубликован до Рождества – 25 декабря.

