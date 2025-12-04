Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Общественный ирландский телевещатель RTÉ не будет участвовать в конкурсе и транслировать его после решения EBU допустить Израиль.

Ирландская телерадиокомпания RTÉ объявила, что отказывается от участия и трансляции конкурса «Евровидение‑2026» после того, как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил участие Израиля, сообщает 1news.az со ссылкой на EurovisionWorld.

Ранее RTÉ заявляла, что участие Ирландии будет зависеть от итогового решения EBU, теперь компания отмечает, что с учётом текущей гуманитарной ситуации в Газе и вопросов свободы прессы, участие или трансляция конкурса были бы неприемлемыми.

Таким образом, Ирландия официально не примет участие в «Евровидении‑2026». Решение RTÉ стало частью растущего числа стран, которые бойкотируют конкурс в знак протеста против участия Израиля - ранее от участия в конкурсе отказались Нидерланды.

В своём заявлении RTÉ подчеркнул, что решение было принято после «взвешенного и продуманного» процесса, отражает ценности компании и учитывает обеспокоенность вопросами прав человека и свободой СМИ.

