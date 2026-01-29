В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку задержана женщина, подозреваемая в совершении краж путем проверки входных дверей квартир.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что неизвестное лицо, используя различную одежду для маскировки, похитило из одной квартиры 900 манатов наличными, а также золотые ювелирные изделия на сумму 38 тысяч 800 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Ясамальского района, была задержана подозреваемая в совершении данного деяния Матанат Гусейнова. При ней была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства часть украденных драгоценностей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по поиску остальной части похищенного имущества и установлению других обстоятельств дела.