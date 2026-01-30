В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку в торговых объектах, функционирующих в городе Гянджа.

Как сообщили в прес-службе АПБА, в ходе проверки в продовольственных магазинах, расположенных в поселке Махсати, принадлежащих физическому лицу Вагифу Аббас оглу Тагиеву и физическому лицу Асифу Тофиг оглу Мамедову, были обнаружены поддельные алкогольные напитки неизвестного происхождения.

Установлено, что продукция изготовлена кустарным способом, без сопроводительных документов, с указанием неверной информации и поддельного идентификационного номера налогоплательщика. В связи с этим фактом были приняты соответствующие меры согласно законодательству, предотвращена продажа напитков, которые были опечатаны и переданы на хранение.

Взятые образцы направлены на лабораторные исследования. Расследование продолжается.