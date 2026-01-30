Найденный на улице в Баку ребенок передан родителям - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Найденный на улице в Баку ребенок передан родителям.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети написал начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

«Маленький Саид передан отцу. Выражаем благодарность всем причастным, в частности сотрудникам дорожной полиции. Они не оставили ребенка в беде на дороге, понимая, что мальчик не знает пути домой. Страшно подумать, к какой трагедии это могло привести и что бы мы тогда сказали родителям», — говорится в публикации.

15:15

«В результате проведенных оперативных мероприятий родители ребенка были установлены, с ними уже вышли на связь».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно сообщению ведомства, отец мальчика приглашен на экологический пост.

14:40

В Баку разыскивают родителей потерявшегося ребенка.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети написал начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

В публикации отмечается, что сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) на внешней кольцевой дороге обнаружили малолетнего мальчика по имени Саид, который переходил проезжую часть на участке с интенсивным движением.

По словам ребенка, его зовут Саид, ему 8 лет. Мальчик сообщил, что учится в 2-ом классе школы №21, однако не знает адреса своего проживания. Также он назвал имена родителей: отца зовут Тебриз, а мать - Гюля.

«Я заблудился и потерял дорогу. Я был обижен на маму», - рассказал Саид сотрудникам полиции.

«Просим всех, кто узнал ребенка, оказать содействие в поиске членов его семьи. В настоящее время мальчик находится на экологическом посту, им занимаются сотрудники полиции», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.