Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год
Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Как отмечается в распоряжении, премий удостоены следующие лица, особо отличившиеся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства:
Агададашов Сархан Абульфат оглу
Агаев Шахмар Зохраб оглу
Гасанова Эльмина Гахраман гызы
Гасанова Лейла Эльчин гызы
Исмаиллы Айнур Тельман гызы
Исмаилов Махмуд Азер оглу
Лейсанова-Гаджиева Гюльбагда Сейфал гызы
Мамедова Ламия Фамиль гызы
Новрузов Самед Абулгасым оглу
Тагизаде Махир Тахир оглу.