Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год

Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Как отмечается в распоряжении, премий удостоены следующие лица, особо отличившиеся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Агададашов Сархан Абульфат оглу

Агаев Шахмар Зохраб оглу

Гасанова Эльмина Гахраман гызы

Гасанова Лейла Эльчин гызы

Исмаиллы Айнур Тельман гызы

Исмаилов Махмуд Азер оглу

Лейсанова-Гаджиева Гюльбагда Сейфал гызы

Мамедова Ламия Фамиль гызы

Новрузов Самед Абулгасым оглу

Тагизаде Махир Тахир оглу.