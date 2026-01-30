 Судья, сын которого ранил жену и покончил с собой: «Тяжелое горе...» | 1news.az | Новости
Судья, сын которого ранил жену и покончил с собой: «Тяжелое горе...»

Фаига Мамедова17:25 - Сегодня
Несколько дней назад Эмин Ализаде, сын председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева, по версии следствия, покончил с собой, выбросившись с 16-го этажа жилого дома после того, как нанес ножевые ранения своей супруге.

Как передает 1news.az, Manset.az связался с Аббасом Алиевым, чтобы узнать подробности происшествия, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Судья отметил, что в настоящее время находится в тяжелом состоянии: «Это очень тяжелое горе. Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту. По завершении следствия общественности, вероятно, будет предоставлена дополнительная информация. Прошу всех отнестись к моей ситуации с пониманием. Что касается тех, кто пишет подобные вещи в такой для меня день, это на их совести и на суд Божий».

