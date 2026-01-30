В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

В Баку и ряде регионов Азербайджана объявлено «желтое» предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны ожидается усиление ветра.

Согласно «желтому» уровню метеорологической опасности, в Баку, на Абшероне, а также в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахе, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гяндже, Гядабее, Дашкесане, Геранбое, Нафталане и Мингячевире будет дуть юго-западный ветер. Скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.