В молодежном городке «Абшерон» произошел пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в молодежном городке "Абшерон" в городе Хырдалан Абшеронского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, возникший в квартире на пятом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома, был быстро ликвидирован, не успев распространиться на другие квартиры.

В результате пожара в одной комнате двухкомнатной квартиры сгорели горящие конструкции и предметы обихода на площади 18 кв. м.

В рамках мер безопасности силы МЧС эвакуировали жителей дома. Пострадавших нет.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.

23:05

Источник: АПА