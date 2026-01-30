В Азербайджане заблокировано более 400 интернет-ресурсов

В прошлом году в Азербайджане на основании судебных решений был ограничен доступ к 429 интернет-ресурсам, содержащим запрещенную законом информацию.

Ограничения вводились на базе обращений граждан, юридических лиц и государственных структур, а также по результатам мониторингов, проведенных Службой электронной безопасности.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в СЭБ.

Согласно информации, 428 заблокированных ресурсов были связаны с распространением сведений, призывающих к организации азартных игр и участию в них. Еще один ресурс был ограничен в связи с размещением информации, нарушающей права интеллектуальной собственности.

Ведомство призывает граждан и юридических лиц соблюдать требования законодательства в интернет-среде, а в случае обнаружения правонарушений - обращаться в Службу по «горячей линии» «1654», через сайт www.cert.az или по электронной почте [email protected].