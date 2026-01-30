Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы гидрометеорологии

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на февраль.

Февраль является полноценным зимним месяцем, и погодные условия в этот период мало отличаются от январских. В течение месяца при частом вторжении арктических холодных воздушных масс на территорию страны погода будет более холодной, а при преобладании тёплых воздушных масс в развитии атмосферных процессов - умеренной.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в феврале текущего года будет близка к климатической норме, а в отдельных районах - несколько выше нормы. Предполагается, что месячное количество осадков в целом будет соответствовать климатической норме.

1-2 февраля на территории страны ожидается преимущественно сухая погода, однако в дневные часы в горных районах возможны кратковременные осадки, местами снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 5–8 °C тепла, что близко к климатической норме и на 1 °C выше неё. В ночные часы температура воздуха будет 1-6 °C тепла, в отдельные дни возможны заморозки до 4 °C. Днём ожидается 7-12 °C тепла, а в некоторые дни - 1–5 °C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме (норма - 21–24 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садареке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 1-4 °C тепла, что соответствует климатической норме и местами немного её превышает. В ночные часы температура будет 3-8 °C мороза, в отдельные дни - до 13–18 °C мороза. Днём ожидается 5–10 °C тепла, а в некоторые дни - 0–5 °C мороза. Месячное количество осадков также прогнозируется близким к климатической норме (норма - 11–29 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гядабейском регионе ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит от 1 °C мороза до 3 °C тепла, что близко к климатической норме. В ночные часы температура воздуха будет 5–10 °C мороза, днём - 3–8 °C тепла, в отдельные дни возможны 0–5 °C мороза. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме (норма - 21–36 мм).

В Восточном Зангезуре: Джебраиле, Кяльбаджаре, Губатлы, Лачыне, Зангилане - ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 1–4 °C тепла, что соответствует климатической норме. В ночные часы температура воздуха будет 2–7 °C мороза, в отдельные дни - до 12–17 °C мороза. Днём ожидается 3–8 °C тепла, в некоторые дни - 0–5 °C мороза. Месячное количество осадков также ожидается близким к климатической норме (норма - 24–32 мм).

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере и Физули среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 3–7 °C тепла, что близко к климатической норме и местами немного её превышает. В ночные часы температура воздуха составит 0–5 °C тепла, в отдельные дни возможны 2–7 °C мороза. Днём ожидается 7–12 °C тепла, а в некоторые дни – 0-5°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме (норма – 15-36 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 2-6 °C тепла, что близко к климатической норме и местами немного выше неё. В ночные часы температура воздуха будет 0–5 °C тепла, в отдельные дни - 2–7 °C мороза. Днём ожидается 7-12 °C тепла, в некоторые дни - 0–3 °C мороза. В горных районах ночью температура может понижаться до 8–13 °C мороза, а в отдельные дни - до 17–22 °C мороза. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме (норма - 24–55 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 5–8 °C тепла, что соответствует климатической норме и на 1 °C выше неё. В ночные часы температура воздуха составит 1–6 °C тепла, в отдельные дни возможны 2-7 °C мороза. Днём ожидается 8–13 °C тепла, а в некоторые дни - от 3 °C мороза до 2 °C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме (норма - 21–35 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 4–8 °C тепла, что близко к климатической норме и местами немного её превышает. В ночные часы температура воздуха будет 1–6 °C тепла, в отдельные дни - 2–6 °C мороза. Днём ожидается 6–11 °C тепла, в некоторые дни - от 2 °C мороза до 3 °C тепла. В горных районах ночью температура может понижаться до 0–3 °C мороза, а в отдельные дни - до 8–13 °C мороза; днём в горах ожидается 3–8 °C тепла, в некоторые дни - 0–3 °C мороза. Месячное количество осадков также ожидается близким к климатической норме (норма - 44–105 мм).