В Кенгерли произошло тяжелое ДТП

В Нахчыванской Автономной Республике произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает 1news.az, авария была зафиксирована на территории села Бёюкдюз Кенгерлинского района.

В результате опрокидывания автомобиля марки «Mercedes» травмы получили Зябита Гасымова (1961 г.р.), Нуршен Гасымова (1998 г.р.), Бану Гасымова (2020 г.р.) и Азер Гасымов (2023 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы Нахчыванской АР.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.