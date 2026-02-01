Скончался один из подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Девочка-подросток, получившая травмы в результате нападения дяди в Джалилабаде, скончалась.

Врачам не удалось спасти жизнь 15-летней Хагигат Нагиевой, она умерла в реанимационном отделении Джалилабадской районной центральной больницы, куда была доставлена после инцидента.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

19:20

В селе Учтяпя Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу.

В результате инцидента различные травмы получили местные жители Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г.р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011).

Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния 49-летнего А. Нагиева.

По факту ведется расследование.