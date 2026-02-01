В Кешле избили сотрудника «Azəriqaz»? - подробности инцидента

В поселке Кешля Низаминского района Баку был избит сотрудник «Azəriqaz» М. Музаффаров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», гражданин позвонил сотруднику, заявив о высоком расходе газа, и потребовал прийти к нему домой для выяснения ситуации.

Сообщается, что по прибытии по указанному адресу абонент вместе с сыном напал на сотрудника и избил его.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в больницу.

В ответ на запрос в пресс-службе Министерство внутренних дел Азербайджана сообщили, что по факту происшествия лица были приглашены в отдел полиции и дали показания.

Инцидент произошел на почве спора, возникшего в ходе служебной деятельности сотрудника профильного ведомства. В настоящее время по обращению проводится проверка.

Отмечается, что видимых телесных повреждений не выявлено, однако в установленном порядке планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.