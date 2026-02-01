TƏBİB: Состояние одного из четырех пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщило о состоянии пострадавших в ДТП в Агсуинском районе.
Как сообщили в TƏBİB, ночью 1 января четыре человека (мужского пола) были доставлены в Агсуинскую районную центральную больницу.
Отмечается, что каждому из получивших различные телесные повреждения пациентов были оказаны необходимые медицинские услуги.
Позднее двое человек в удовлетворительном состоянии были отпущены домой на амбулаторное лечение.
В настоящее время лечение еще двоих продолжается в соответствующих отделениях, состояние одного оценивается как средней тяжести, а другого - как тяжелое.
11:34
В Агсу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.
Как сообщает Report, авария была зафиксирована на участке автодороги Агсу–Бахрамтепе, проходящем через территорию села Арабмехдибей Агсуинского района.
Так, в результате потери управления и опрокидывания автомобиля марки Mercedes различные тяжелые телесные повреждения получили четыре человека: 30-летний Руслан Тагиев, 34-летний Амиль Моллаев, 28-летний Илькин Гейбатов, а также еще одно лицо, личность которого пока не установлена.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Агсу и взяты под наблюдение врачей.
По информации, полученной из больницы, один из пострадавших находится в коме и помещен в реанимационное отделение.
По факту происшествия проводится расследование.