Обсуждено включение 41 нового памятника в список историко-культурных ценностей - ФОТО

Проведено очередное заседание Экспертного совета при министерстве культуры АР по определению недвижимых культурных ценностей.

На заседании заместитель министра культуры Саадат Юсифова представила информацию о результатах работы Экспертного совета, отметив, что за прошедший период деятельность Совета оставила ряд значимых результатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

На проведённых заседаниях были обсуждены 500 памятников и недавно выявленных объектов, а также получено заключение от Азербайджанской национальной академии наук в соответствии с законодательством. В 2025 году по Бинагадинскому району были внесены корректировки в данные о восьми памятниках, находящихся под государственной охраной, а также 7 объектов на этой территории и 44 недавно выявленных памятника в освобождённых районах были включены в список недвижимых историко-культурных памятников. Кроме того, согласно Постановлению Кабинета Министров № 6 от 9 января 2026 года, были внесены корректировки в сведения о 87 памятниках.

Председатель Экспертного совета, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова предоставила информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение, отметив, что на заседании был представлен на рассмотрение совета вопрос о постановке на государственную охрану 41 объекта исторического и архитектурного значения.

На заседании обсуждалось включение в список недвижимых историко-культурных памятников 41 недавно выявленного объекта, предложенного для постановки на государственную охрану, расположенных в Астаре, Хачмазе, Хызы, Гобустане, Губе, Гусаре, Лянкяране, Нефтчале, Сиязани, Шабране, Уджаре и Тертере, а также в Баку и Сумгайыте. По данному вопросу были заслушаны мнения и предложения членов Совета, после чего приняты решения о проведении необходимых мероприятий для государственной регистрации объектов исторического и архитектурного значения.