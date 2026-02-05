Выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасы - ФОТО

В поселке Мехдиабад выявлена ​​незаконная деятельность предприятия по производству колбасных изделий.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку на предприятии по производству колбасных изделий под торговой маркой «Uğurlu Dad», принадлежащем частному лицу Джафаргулуевой Гюлю, расположенном в поселке Мехдиабад Абшеронского района, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки было установлено, что предприятие работало незаконно - также было выявлено нарушение требований технико-нормативных актов.

В связи с этим деятельность предприятия была ограничена, в отношении руководителя было вынесено административное решение и наложен штраф.