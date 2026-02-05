Выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасы - ФОТО
В поселке Мехдиабад выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасных изделий.
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку на предприятии по производству колбасных изделий под торговой маркой «Uğurlu Dad», принадлежащем частному лицу Джафаргулуевой Гюлю, расположенном в поселке Мехдиабад Абшеронского района, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.
В ходе проверки было установлено, что предприятие работало незаконно - также было выявлено нарушение требований технико-нормативных актов.
В связи с этим деятельность предприятия была ограничена, в отношении руководителя было вынесено административное решение и наложен штраф.
257