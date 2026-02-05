Президент Азербайджана поделился публикацией о церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:

«Вручение «Премии Заида за человеческое братство» Президенту Ильхаму Алиеву в Абу-Даби (04.02.2026)».