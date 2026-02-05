В ресторане исполнителя мейханы Агшина Фатеха выявлен поддельный алкоголь и другие нарушения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели внеплановую проверку в заведении общественного питания «By Fateh», принадлежащем частному лицу Гусейну Халилзаде и расположенном в Наримановском районе Баку на улице А.Раджабли.

Пресс-служба AQTA сообщает, что во время проверки выяснилось, что ресторан функционирует без регистрации в системе пищевой безопасности, в производственных помещениях не установлена система вентиляции, отсутствуют сопроводительные документы на мясную продукцию, а также предлагались к потреблению продукты с истекшим сроком годности.

Кроме того, были обнаружены поддельные алкогольные напитки с товарным знаком «Chivas», предназначенные для продажи.

По данному факту на руководство объекта составлен протокол об административном правонарушении, а также принято ограничительное решение о запрете оборота продукции, не соответствующей требованиям пищевой безопасности - отобранные образцы направлены в лабораторию для исследований.

Отметим, что ресторан «By Fateh» принадлежит известному исполнителю мейханы Агшину Фатеху.