 Реакция государственных органов на случай жестокого избиения школьника в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Реакция государственных органов на случай жестокого избиения школьника в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:50 - Сегодня
Государственные органы опубликовали заявление по поводу ребенка, предположительно избитого одноклассником в средней школе №33 в Сумгайыте.

В ответ на запрос Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана сообщили, что в полицию поступила информация о конфликте между двумя учениками школы. По данному факту назначена соответствующая экспертиза, а расследование проводится сотрудниками районной полиции.

В Абшерон-Хызынском региональном управлении образования уточнили, что 5 февраля между учениками 7-го класса школы №33 возник конфликт, в ходе которого один из школьников получил травмы.

Сразу после происшествия руководство учебного заведения взяло ситуацию под контроль:

"Пострадавшему была оказана первичная медицинская помощь на месте, после чего его доставили в медицинское учреждение службой скорой медицинской помощи. Также были уведомлены правоохранительные органы и родители школьников. По факту инцидента продолжается расследование".

Отмечается, что физическое и психологическое состояние обоих учеников находится под постоянным наблюдением школьного руководства и регионального управления образования.

"Школа, управление и правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры в рамках действующих правил. Результаты расследования будут обнародованы соответствующими органами. Учитывая, что речь идёт о несовершеннолетних, просим общественность проявлять осторожность и ориентироваться только на официальные заявления", - подчеркнули в управлении.

11:50

Вчера в Сумгайыте в средней школе №33 в 12:30 произошёл инцидент.

Утверждается, что 14-летнего подростка жестоко избил одноклассник. Стало известно о состоянии пострадавшего.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Отмечается, что подросток 2012 года рождения был госпитализирован в детскую больницу центра.

"Пациенту, у которого диагностирована неуточненная черепно-мозговая травма, оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается под наблюдением врача, состояние оценивается как стабильное", - говорится в информации.

