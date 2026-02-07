Кадры избиения подростка в Хырдалане не имеют отношения к школе, заявили в учебном заведении

Кадры, на которых запечатлено избиение школьника, не были сняты на территории полной средней общеобразовательной школы №1 города Хырдалан.

Об этом сообщили в учебном заведении.

Отмечается, что территория, показанная на видеозаписях, распространяющихся в соцсетях, не принадлежит полной средней общеобразовательной школе №1 города Хырдалан. Кроме того, инцидент произошел в то время, когда в учебном заведении не проводились занятия.

"По данному делу правоохранительными органами ведется расследование.

Учитывая, что речь идет о детях подросткового возраста, мы призываем общественность проявлять деликатность в освещении этой темы и опираться исключительно на официальные заявления компетентных органов, а не на непроверенную информацию из социальных сетей", - говорится в комментарии.

Источник: Oxu.Az