В Шамкире раскрыто умышленное убийство

В Шамкирском районе раскрыто преступление, совершённое на почве умышленного убийства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на совместную информацию пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана, 23 декабря прошлого года в районную прокуратуру поступило сообщение об обнаружении тела жительницы Шамкирского района, Солмаз Махмудовой 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых сотрудниками прокуратуры и полиции, были установлены обоснованные подозрения в том, что женщина была умышленно убита Арзу Гамидли, 1996 года рождения.

Арзу Гамидли был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

По данному факту в Шамкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство). Предварительное расследование продолжается.