Азербайджанская спортсменка-борец взяла медаль в рейтинговом турнире
Национальная женская сборная по борьбе представляет Азербайджан на первом рейтинговом турнире 2026 года по борьбе в хорватской столице Загребе.
В четвертый день турнира на ковер вышли три участницы команды.
Наргиз Самедова (53 кг) на квалификационном этапе проиграла польке Роксане Марте Засине (0:10), а в утешительном поединке – японке Уми Име (1:13).
Жаля Алиева (57 кг) на старте проиграла бразильянке Джулие Пенальбере (4:14) и досрочно выбыла из борьбы.
Захра Керимзаде (72 кг) в четвертьфинале уступила турчанке Бусе Тосун (0:2), однако в поединке за бронзовую медаль победила японку Махиро Йошитаке со счетом 4:1.
