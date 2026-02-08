Азербайджанская спортсменка-борец взяла медаль в рейтинговом турнире

Национальная женская сборная по борьбе представляет Азербайджан на первом рейтинговом турнире 2026 года по борьбе в хорватской столице Загребе.

В четвертый день турнира на ковер вышли три участницы команды.

Наргиз Самедова (53 кг) на квалификационном этапе проиграла польке Роксане Марте Засине (0:10), а в утешительном поединке – японке Уми Име (1:13).

Жаля Алиева (57 кг) на старте проиграла бразильянке Джулие Пенальбере (4:14) и досрочно выбыла из борьбы.

Захра Керимзаде (72 кг) в четвертьфинале уступила турчанке Бусе Тосун (0:2), однако в поединке за бронзовую медаль победила японку Махиро Йошитаке со счетом 4:1.