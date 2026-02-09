 Суверенитет «по выбору»: как армянская оппозиция путается в собственных принципах | 1news.az | Новости
Мнение

Суверенитет «по выбору»: как армянская оппозиция путается в собственных принципах

First News Media14:50 - Сегодня
Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Письмо фракции «Айастан» в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса было направлено накануне его визита на Южный Кавказ — в момент, когда внимание Вашингтона к региону объективно возрастает, а любое публичное обращение приобретает характер не просто внутреннего сигнала, но и элемента внешнеполитического давления.

Выбор времени для подобного письма трудно считать случайным: оно явно рассчитано на использование визита высокопоставленного американского чиновника как рычага влияния на региональные процессы.

Обращение фракции стало наглядной иллюстрацией того, как быстро и без стеснения в армянском политическом дискурсе суверенитет превращается из принципа в инструмент. Документ, задуманный как дипломатическое обращение, на деле оказался собранием противоречий, которые сложно не заметить даже при самом благожелательном прочтении.

С одной стороны, авторы письма подчёркивают, что «не ожидают вмешательства во внутреннюю жизнь Республики Армения» и провозглашают исключение любого вмешательства со стороны геополитических центров одним из своих ключевых приоритетов. Звучит убедительно — ровно до того момента, пока речь не заходит об Азербайджане.

Характерно, что письмо фракция послала в унисон с очередной бессмысленной резолюцией французского парламента и обращения армянской лоббистской структуры в России - «Лазаревского клуба» в лице печально известного Константина Затулина.

Когда суверенитет заканчивается у границы

В том же письме фракция «Айастан» прямо обращается к вице-президенту США с ожиданием его участия в вопросе «возвращения» лиц, содержащихся под стражей в Азербайджане», включая бывших представителей военно-политического руководства так называемого, несуществующего «Арцаха».

И здесь возникает простой, но принципиальный вопрос: если суверенитет и независимость — это универсальная ценность, то почему она, по версии армянской оппозиции, не распространяется на Азербайджан?

Неужели опыт почти четырех десятилетий прошел для вас даром?

Лица, о которых идёт речь, совершили преступления и были задержаны на территории Азербайджана, за действия, квалифицированные как направленные на подрыв его конституционного строя и территориальной целостности. Их дела рассматриваются судами Азербайджана, в рамках азербайджанского законодательства. Они не были арестованы в Ереване, Брюсселе или Вашингтоне — и это ключевой момент, который сознательно игнорируется.

Призыв к американскому высокопоставленному должностному лицу «посодействовать» их освобождению — это и есть прямое требование вмешательства во внутренние дела суверенного государства, как бы тщательно оно ни маскировалось гуманитарной или политической риторикой.

Избирательная правовая логика

Особый цинизм ситуации заключается в том, что армянская оппозиция одновременно заявляет о недопустимости давления на судебную систему Армении — и требует оказать давление на судебную систему Азербайджана. Верховенство закона, как следует из этой логики, — категория не универсальная, а сугубо избирательная.

Этот подход не нов. На протяжении последних лет как армянская сторона, так и ряд европейских институтов систематически предпринимают попытки:

- поставить под сомнение решения судов Азербайджана, не имея на то ни юрисдикции, ни правовых, ни фактологических оснований;

- представить осужденных за конкретные преступления лиц как «политических заключенных», игнорируя состав преступлений и материалы дел;

- оказывать политическое и информационное давление с целью фактического освобождения лиц, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры.

Подобная практика — это прямое попрание принципа независимости судебной власти, который те же европейские структуры декларируют как фундамент демократического устройства.

Политика вместо права

Письмо фракции «Айастан» — это не забота о праве и не борьба за демократию. Это попытка вынести политически неудобный для Армении вопрос за рамки правового поля и решить его через внешнее давление. И именно поэтому в тексте так настойчиво подчёркивается: «мы не призываем к вмешательству» — при том, что вся суть обращения заключается ровно в этом.

Фактически предлагается следующая схема:

1) внутренние дела Армении (страны несубъектной, на территории которой располагается военная база иностранного государства, границы охраняются также этим государством) — неприкосновенны,

2) внутренние дела Азербайджана, известного своей независимой и сбалансированной политикой, — предмет международного торга.

Опасная подмена понятий

Такой подход не просто лицемерен — он опасен. Он подрывает саму идею международного права, превращая её в набор лозунгов, применяемых в зависимости от политической выгоды. Сегодня это требование освободить осуждённых, завтра — отрицание решений судов, послезавтра — попытка делегитимизировать государственные институты целой страны.

Если армянская оппозиция действительно выступает за суверенитет, демократию и невмешательство, то эти принципы должны быть универсальными, а не действовать «по списку».

Иначе речь идёт не о ценностях, а о банальной политической манипуляции, адресованной внешним игрокам — с надеждой, что право можно заменить давлением, а суд — дипломатией.

496

