Вице-президент США Вэнс прибыл в Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушой Вэнс уже приземлились в ереванском международном аэропорту «Звартноц», подтверждают данные Flightradar24.

Перед этим в столичном аэропорту приземлился сопровождающий его другой правительственный самолет.

Ранее корреспондент сообщил, что встречать вице-президента США, прилетевшего вместе с женой Уши Вэнс, отправился спикер парламента Армении Ален Симонян.

Тем временем у отеля «Александр», куда направится американский политик, территория оцеплена полицейскими и сотрудниками службы безопасности.

А на территории, прилегающей к площади Республики (и гостинице), готовятся к приему Вэнса: здесь виднеются различные автомобили с дипломатическими номерами для сопровождения гостей, в том числе полицейские фургоны.

Проспект Баграмяна, где расположена президентская резиденция, уже перекрыт двойным кольцом полицейских. Сюда должен прибыть вице-президент США для встречи с премьером Николом Пашиняном.

Визит Вэнса продлится с 9 по 10 февраля. Сегодня вечером состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с вице-президентом США, после чего они выступят с заявлениями. Из Еревана вице-президент США отправится в Баку. Визит в Азербайджан продлится с 10 по 11 февраля.

