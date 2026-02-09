Впервые после Второй мировой: правящая партия Японии одержала оглушительную победу на выборах в парламент

На внеочередных парламентских выборах в Японии победила правящая Либерал-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити.

Результат ЛДП превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. Консервативная коалиция получила больше двух третей мест в нижней палате парламента: это конституционное большинство, которое дает партии Такаити возможность реализовать свои инициативы без оглядки на оппозицию.

Как следует из окончательных результатов голосования, которые приводит японский общественный вещатель NHK, Либерально-демократическая партия Такаити получила 316 мандатов из 465. До этого у правящей партии в нижней палате парламента было всего 198 мест, то есть меньше половины. Теперь она получила конституционное большинство, то есть больше двух третей (310 мест), что дает ЛДП возможность преодолевать вето верхней палаты и вносить поправки в Конституцию.

Это первый случай со времен окончания Второй мировой войны, когда одна политическая партия получила более двух третей мест в нижней палате японского парламента, отмечает NHK, и это лучший результат для партии со времен ее образования в 1955 году.

Такая убедительная победа даст премьер-министру Санаэ Такаити значительный импульс для продвижения своей консервативной политической программы, пишет Kyodo. Столь значительным увеличением числа мест в парламенте партия во многом обязана личной популярности Такаити, полагает издание.

Успех правящей партии прогнозировали и соцопросы, и экзит-полы, и прогнозы экспертов и японских медиа, однако они, как оказалось, его недооценили. Так, по прогнозу Kyodo News, ЛДП получала как минимум 243 места. NHK давал еще более оптимистичный прогноз: 274-328 мест. И Kyodo, и NHK полагали, что правящая коалиция — ЛДП и Партия инноваций — получат более 300 мест.

«На нас лежит чрезвычайно тяжелая ответственность за то, чтобы сосредоточиться на неуклонном выполнении предвыборных обещаний, которые мы дали», — заявила Такаити после того, как стало известно о победе ЛДП.

Главная оппозиционная партия, Центристский реформаторский альянс, как и предсказывали прогнозы, драматически ухудшила свое представительство. Ей предсказывали потерю половины от имевшихся у нее 167 мандатов, однако по итогам голосования она сохранила за собой только 49 мест — менее трети.

Альянс был образован в январе 2026 года путем слияния бывшего партнера ЛДП по коалиции «Комэйто» и Конституционно-демократической партии. После обнародования итогов голосования ее сопредседатели Йошихико Ноду и Тэцуо Сайто объявили об отставке, сообщает Kyodo.

Еще до официального подведения итогов Такаити поздравил Дональд Трамп. «Поздравляю премьер-министра и ее коалицию с оглушительной победой, — написал президент США в соцсети Truth Social. — Желаю больших успехов в проведении консервативной политики в духе мира сквозь мощь».

Накануне голосования Трамп публично поддержал Такаити — это редкость для президента США. Они встретились в октябре 2025 года на борту американского авианосца «Джордж Вашингтон».

Избирателям по всей стране пришлось преодолевать последствия необычно сильного снегопада, чтобы проголосовать. Эти выборы впервые за последние 36 лет пришлись на зимние месяцы. Дело в том, что на этот раз они были внеочередными: Такаити объявила о выборах в январе 2026 года, спустя три месяца после того, как она стала лидером правящей уже несколько десятков лет ЛДП и первой в истории Японии премьером-женщиной.

Выборы должны были стать и поворотным моментом для ЛДП, которая потеряла своего многолетнего союзника по коалиции и парламентское большинство из-за коррупционных скандалов и роста расходов.

Популярность у избирателей Такаити стала набирать после того, как два премьер-министра от ЛДП ушли в отставку из-за резкого падения рейтингов. Теперь, по ее замыслу, ее личная популярность должна была помочь ЛДП заручиться поддержкой у японских избирателей и дать премьеру мандат на воплощение ее предвыборных обещаний, в том числе обещание снизить налоги и увеличить субсидии. Однако критики скептически оценивают вероятность того, что ее планы увеличить расходы помогут слабой японской экономике, в то время как государственный долг страны остается одним из самых значительных среди развитых стран.

Наблюдатели предсказывали, что личная популярность Такаити в той или иной степени поможет улучшить результаты ЛДП на этих выборах. Однако на явку избирателей, особенно в северных и восточных регионах, на этот раз могла серьезно повлиять погода, а именно сильный снегопад.

Явка на досрочном голосовании, по официальной информации, составила почти 4,6 млн человек, что на 2,5% меньше, чем на последних выборах в 2024 году. Такое снижение явки объясняется погодными условиями.

В воскресенье в нескольких районах Японии, включая префектуру Ниигата в центральной Японии, выпал сильный снег. Министерство транспорта страны сообщило, что утром в день голосования, в воскресенье, были закрыты 37 железнодорожных линий и 58 паромных маршрутов, а также отменены 54 авиарейса.

Снег выпал даже в Токио, что большая редкость, и это был первый снег 2026 года.

Будучи поклонницей экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, Такаити давно стремится стать «железной леди» Японии. Такаити — известная сторонница и единомышленница застреленного в 2022 году бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ: она отстаивает схожие позиции, включая сильную оборону и национально ориентированную политику.

Несмотря на свои традиционные взгляды на гендерные вопросы и семью, Такаити, как показывают опросы, пользуется особой популярностью среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет.

С момента ее вступления в должность в октябре рейтинг одобрения ее правительства в основном был выше 70%.

Она завоевала большую популярность в социальных сетях, особенно в Х, где у нее 2,6 млн подписчиков. Видеоролик предвыборной кампании ЛДП, в котором она снялась, набрал больше 100 млн просмотров менее чем за 10 дней.

64-летняя Такаити также стала неожиданной иконой моды, породив «санакацу», что можно приблизительно перевести как «Санаэ-мания». Черные кожаные сумки, как у премьера, были полностью распроданы в Японии, а розовая ручка, которую она использовала на своей первой пресс-конференции, стала вирусной.

Социолог Юйко Фудзита из Токийского университета напоминает, что в японской политике традиционно доминировали мужчины в возрасте.

«Тот факт, что премьер-министром стала женщина, человек с непривычным для японцев происхождением, создает ощущение, что что-то меняется», — сказала она Nikkei Asia.

Однако накануне голосования не все были уверены, что ее личная популярность приведет к росту числа голосов, поданных за ее партию.

«Это не президентские выборы, а парламентские, и кандидаты от ЛДП — в основном мужчины, запятнанные прошлыми скандалами», — сказал профессор политологии Коити Накано из Университета Софии.

С 2023 года ЛДП была вовлечена в скандал, связанный со сбором средств, который привел к отставке четырех министров кабинета и расследованию коррупции.

Досрочные выборы были рискованным шагом для Такаити: ее партия должна была конкурировать с оппозицией, которая накануне выборов выглядела достаточно сплоченной. В прошлом коалиционный партнер ЛДП, партия «Комейто», объединилась с Конституционной демократической партией Японии, чтобы сформировать крупнейший оппозиционный блок в нижней палате парламента.

Еще одним серьезным препятствием для ЛДП была необходимость убедить избирателей, что предложения Такаити, связанные с большими расходами, не усугубят финансовую нестабильность Японии. Пакет мер, предложенных ее правительством, может дать краткосрочное облегчение для домохозяйств, но «не решает основополагающие проблемы низкой производительности и стагнации реальных заработных плат», написал накануне выборов в своей статье Масахико Такеда, старший научный сотрудник Австралийского национального университета, специализирующийся на Азии.

Кроме того, Такаити «загнала себя в глубокую яму в области внешней политики и политики безопасности, настроив против себя Китай», полагает профессор политологии Коити Накано.

В конце прошлого года Такаити вызвала гнев Пекина, крупнейшего торгового партнера Токио, своим заявлением о том, что Япония может ответить собственными силами самообороны, если Китай нападет на Тайвань.

Этот раскол привел к тому, что исторически напряженные отношения между странами достигли самого низкого уровня за последние десять с лишним лет.

В то же время Такаити стремится к сближению с президентом США Дональдом Трампом, поскольку Токио ищет большей стабильности в отношениях с Вашингтоном, своим ближайшим союзником.

Источник: ВВС