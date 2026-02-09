 Politico: Brexit оказался полностью провальным проектом Британии | 1news.az | Новости
В мире

Politico: Brexit оказался полностью провальным проектом Британии

First News Media10:08 - Сегодня
Великобритании необходимо открыто признать спустя почти 10 лет полный провал проекта Brexit (выход Британии из ЕС) - как в интересах улучшения европейской политики, так и для укрепления внутриполитического курса. Такое мнение высказывает газета Politico.

За выходом Великобритании последовал, по данным издания, резкий рост иммиграции, превысивший 900 тыс. человек в 2023 году. Нет никаких признаков того, что освобождение Великобритании от правил ЕС вдохнуло в страну какое-либо экономическое развитие. С 2020 года британская экономика росла медленнее, чем в еврозоне и ЕС в целом. С соотношением долга к ВВП, превышающим 100%, финансовое положение Соединенного Королевства столь же, если не более, удручающее, чем у ее европейских соседей, имеющих большую задолженность, говорится в публикации.

Отчасти это объясняется, как полагает Politico, тем, что консерваторы, находившиеся у власти 14 лет (2010-2024), после референдума 2016 года «потратили драгоценные политические ресурсы на второстепенные споры», связанные с Brexit. Это касается и споров вокруг статуса права ЕС в британской правовой системе. Этот период можно было бы использовать для проведения глубоких структурных реформ, которые сделали бы британскую экономику более конкурентоспособной, считает газета.

Как сообщалось ранее в отчете экспертов, Brexit ежегодно обходится стране в 90 млрд фунтов стерлингов (свыше $118 млрд) в виде недополученных налоговых поступлений, ВВП Великобритании оказался на 6-8% ниже, чем мог бы быть. При этом показатель ВВП на душу населения снизился на £2,7 тыс. -£3,7 тыс. ($3,5-4,8 тыс.).

Референдум по поводу выхода Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.

