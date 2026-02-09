 Обнародовано состояние учительницы, раненной учеником в лицее «İdrak» в Баку | 1news.az | Новости
Обнародовано состояние учительницы, раненной учеником в лицее «İdrak» в Баку

First News Media10:40 - Сегодня
Стало известно состояние учительницы, пострадавшей в результате выстрела ученика.

В ответ на запрос Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что лечение пациентки 1997 года рождения продолжается в нейрохирургическом отделении Клинического медицинского центра.

"Ее состояние оценивается как стабильное", - добавили в ведомстве.

Отметим, что 6 февраля около 09:10 ученик 10-го класса частного лицея «İdrak» Э.Ш. выстрелил из принадлежащего его отцу охотничьего ружья в учителя лицея - Шахлу Камилову, 1997 года рождения. В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.

