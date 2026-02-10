Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сферах ИИ и цифровых технологий - ФОТО

Между азербайджанскими и американскими компаниями обсуждены возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровых технологий.

Oб этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, состоялась встреча с делегацией во главе с вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси. Во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний, включая Apple, Mastercard, Visa, Ericsson, Motorola Solutions, Honeywell, Parallel Wireless, Meta, Resecurity, Global Data Risk, WhiteFox Defense Technologies, bp, Lummus Technology и других.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий.