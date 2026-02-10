Искусство и промышленность: мозаичные панно в истории и архитектуре города - ФОТО

С конца XIX века Баку формировался как крупный индустриальный город, развитие которого было напрямую связано с нефтяной промышленностью и активным строительством заводов, промышленных комплексов и инфраструктуры.

Экономический подъём привёл к стремительному росту города, притоку специалистов, предпринимателей и рабочих, а также к расширению городской застройки. Эта динамика сохранилась и в советский период, когда Баку продолжил развиваться как один из важнейших промышленных центров региона. В СССР здесь активно возводились новые предприятия, жилые массивы и общественные здания, формируя современную городскую среду. Именно непрерывность индустриального развития определила архитектурный и культурный облик Баку, в котором переплелись разные эпохи, стили и исторические пласты.

Одним из крупнейших промышленных объектов, построенных в Баку в советский период, стал Бакинский завод бытовых кондиционеров (БЗБК) — предприятие, специализировавшееся на производстве бытовых кондиционеров. В своё время он являлся одним из самых масштабных заводов подобного профиля не только в СССР, но и во всей Восточной Европе, сыграв важную роль в развитии отечественной промышленности.

История завода начинается в конце 1960-х годов, когда советское правительство осознало необходимость налаживания массового производства бытовых кондиционеров для населения. Было принято стратегическое решение приобрести завод «под ключ» у японской компании Toshiba, которая брала на себя полное проектирование производства и поставку современного оборудования. Изначально площадкой для строительства рассматривался Ташкент — столица Узбекской ССР и четвёртый по численности населения город Советского Союза, тогда как Баку занимал пятое место. Однако по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева проект был предложен к переносу в Баку. Получив разрешение на личную встречу с Леонидом Брежневым, Алиев представил аргументированные документы, обосновывающие целесообразность строительства завода именно в азербайджанской столице. Строительство Бакинского завода бытовых кондиционеров началось в 1973 году в районе станции Депо, открытой несколькими годами ранее. Работы курировал заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР по строительству Алиш Лемберанский. Возведение предприятия проходило под строгим контролем специалистов японской компании Toshiba, которые не только следили за качеством работ, но и занимались обучением местных кадров. Торжественное открытие завода состоялось 25 декабря 1975 года. Архитектурное решение БЗБК выгодно отличало его от типичных промышленных объектов того времени. Здание управления, дополненное небольшим сквером перед входом, создавало образ научно-исследовательского института, а не стандартного советского завода, подчёркивая инновационный характер предприятия и его особое значение для промышленного развития города.

Интересной архитектурной деталью завода является мозаичное панно, придающее пространству выразительность и художественный акцент. Промышленные предприятия и заводские зоны в советский период нередко дополнялись объектами монументально-декоративного искусства, призванными смягчить индустриальный облик и придать ему идейную, эстетическую и художественную выразительность. Искусство становилось частью производственной среды, формируя особое визуальное пространство, в котором индустриальный труд осмыслялся как важная созидательная сила эпохи. Одним из наиболее востребованных и выразительных направлений такого художественного оформления стала мозаика.

Начиная с 1960-х годов мозаика стала неотъемлемой частью архитектурного облика городов Азербайджана. Мозаичные панно, выполненные преимущественно из смальты, украшали фасады промышленных, общественных и жилых зданий, выходя далеко за рамки декоративной функции. В Азербайджане сформировалась собственная школа мозаики, в которой традиции национального искусства органично сочетались с советскими художественными идеями и стилистикой времени. В своих работах художники особое внимание уделяли темам труда, технического прогресса, национальных традиций и достижений народа. Через язык цвета, ритма и композиции им удавалось передать глубину и богатство местной культуры, создавая выразительные и запоминающиеся образы.

Эта художественная практика получила развитие и на Бакинском заводе бытовых кондиционеров. Индустриальное пространство предприятия было дополнено мозаичными панно, которые придали заводу не только эстетическую выразительность, но и символическое содержание. Благодаря этим произведениям искусства завод воспринимался не просто как производственный объект, а как часть культурного пространства города, в котором идеи труда, прогресса и художественного осмысления эпохи нашли своё зримое воплощение.

Выдающаяся работа художника О. Шихалиева, выполненная в сотрудничестве с талантливым мозаистом Г. Раджабовым, посвящена теме рабочего класса и научно-технического прогресса. В огромном мозаичном панно художники стремились раскрыть специфику назначения и содержания предприятия, что сделало панно особенно значимым и выразительным. Мозаика изображает производственные процессы и труд рабочих, демонстрируя как тонко можно передать информацию через абстракцию рисунка. Авторская концепция раскрывает как технический прогресс, так и человеческий вклад в развитие науки и промышленности. Она демонстрирует высокий уровень мастерства и креативности авторов, которые смогли создать эффектное и выразительное произведение. Яркие цвета и размещение мозаики на верхней части здания делают её особенно заметной и привлекательной для зрителей. Мозаичное панно стало одним из самых известных произведений в городе Баку, выделяясь своей оригинальностью и художественным подходом.

Увы, одна из мозаик завода до наших дней не сохранилась. Она была ярким и из выразительного произведения искусства, отражавшим тему рабочего класса и научно-технического прогресса.

Бакинский завод бытовых кондиционеров стал подлинным символом промышленности и инженерного мастерства. Его продукция отличалась высокой надёжностью, долговечностью и заслужила признание не только внутри страны, но и за её пределами. Несмотря на то, что предприятие со временем прекратило свою работу, Бакинский завод бытовых кондиционеров оставил заметный и значимый след в истории Азербайджана и советского машиностроения, став частью промышленного наследия города. Особую роль в формировании образа завода сыграло художественное оформление его фасада. Мозаика превратила здание в яркий и выразительный символ эпохи индустриального развития Баку, наделив строгую промышленную архитектуру эмоциональной глубиной и художественным смыслом. Это панно стало неотъемлемой частью городского ландшафта и навсегда вошло в визуальную память бакинцев как отражение времени больших идей, труда и прогресса.

Вахид Шукюров