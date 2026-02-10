Кто он — новый председатель Госкомстата Азербайджана? - ДОСЬЕ

Как сообщалось ранее, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Азер Мурсагулов назначен председателем Государственного комитета по статистике АР.

Представляем биографическую справку Азера Мурсагулова.

Азер Мурсагулов имеет многолетний опыт работы в сфере экономики, финансов и государственного управления.

Он окончил университет «Bogazici» (Турция). Степень доктора экономических наук получил в университете Джорджии.

В 2010–2012 годах Мурсагулов работал советником исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне (США).

С 2012 по 2019 год занимал различные должности в Министерстве финансов Азербайджанской Республики.

С 2019 года являлся директором Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов, где курировал вопросы управления государственным долгом и финансовыми обязательствами страны.

Он является членом Правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Азер Мурсагулов — сын шехида 20 Января Исмаила Мурсагулова.

Исмаил Мурсагулов 24 января 1990 года погиб трагически: по пути на работу в Сумгайытский филиал Академии наук Азербайджанской ССР на 22-м километре автодороги Баку–Сумгайыт танк проехал по его автомобилю, остановившемуся на обочине дороги.