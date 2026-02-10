Принято решение по делу гражданина Турции, убившего жену - известного пластического хирурга

Рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении гражданина Турции Мухаммета Гюндуза, обвиняемого в .

Как сообщает AПA, сегодня на процессе, состоявшемся в Верховном суде под председательством судьи Рашада Абдулова, было зачитано решение.

Согласно решению, жалоба не удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, 7 мая 2023 года в районную прокуратуру поступила информация о смерти Тюркан Гюндуз (1982 г.р.). Были выявлены основательные подозрения в том, что умышленное убийство совершил ее муж, гражданин Турции Мухаммет Гюндуз (1967 г.р.).

По факту в прокуратуре Абшеронского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. М.Гюндуз был задержан в качестве подозреваемого.