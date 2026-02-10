Председатель УМК встретился с Папой Римским - ФОТО

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 9 февраля встретился в Ватикане с Его Святейшеством Папой Римским Львом XIV — главой Святого Престола и Католической церкви.

Как сообщили в пресс-службе УМК, в аудиенции, состоявшейся по личному приглашению понтифика, приняли участие шейхульислам А. Пашазаде и руководители религиозных конфессий Азербайджана: ординарий Апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, председатель албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, руководитель бакинской религиозной общины сефардских евреев Замир Исаев.

Тепло приветствовав гостей, Папа Римский высоко оценил совместный визит глав религиозных конфессий Азербайджана в Ватикан как яркий пример возможности совместного сосуществования в атмосфере мира и человеческого братства.

Председатель УМК шейхульислам А. Пашазаде сказал, что имеет большую честь передать Папе Льву XIV искренние приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и азербайджанского народа. Он отметил, что высокий уровень отношений между Азербайджаном и Ватиканом, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, последовательно продолженных Президентом Ильхамом Алиевым и развиваемых при активных усилиях первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вызывает глубокое удовлетворение. Было подчеркнуто также, что исторический визит Папы Римского Франциска в Азербайджан, его встречи с руководителями религиозных конфессий и положительные отзывы о мультикультурных ценностях и образцовой межрелигиозной среде страны навсегда останутся в памяти.

Шейхульислам А.Пашазаде особо отметил, что развитию связей между Азербайджаном и Святым Престолом несомненно способствуют взаимные государственные визиты, а также продуктивные и содержательные встречи с государственными деятелями и представителями многонационального религиозного сообщества. Он добавил, что углубление межгосударственных отношений между Святым Престолом и Азербайджаном, содействующее развитию межрелигиозных связей, заслуживает высокой оценки. Многолетние духовно-нравственные отношения между религиозными центрами — Ватиканом и Управлением мусульман Кавказа, основанные на заповедях Всевышнего, являются образцовым вкладом в мировой процесс межрелигиозного диалога.